Μουρίνιο: «Είπα στους Νίκολιτς, Ριμπάλτα ότι αυτή είναι μια σπουδαία ΑΕΚ» - Η συνέντευξη Τύπου

Με κολακευτικά λόγια αναφέρθηκε στην ΑΕΚ ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αναγνώρισε την πολύ καλή εμφάνιση της «Ένωσης» και αποκάλυψε πως μετέφερε στον Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Ριμπάλτα την άποψή του για την ποιότητα της ομάδας.

«Η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ομάδα. Είπα στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτα ότι θα ήμουν ειλικρινής μαζί τους. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, όχι επειδή δεν παίξαμε καλά, αλλά επειδή η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μας έβαλε δύσκολα σε κάθε φάση του αγώνα. Ο Γιόβιτς γνωρίζει πολύ καλά πώς να κινείται στους χώρους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.

«Καταπληκτική η ΑΕΚ, κανένα παιχνίδι της δεν πλησίαζε τη σημερινή της απόδοση»

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Πορτογάλος προπονητής στάθηκε και στον παράγοντα που, κατά την άποψή του, έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση, επισημαίνοντας πως «η ατομική ποιότητα έκρινε το ματς».

Ο Μουρίνιο τόνισε ότι η «Ένωση» παρουσίασε πολύ καλύτερη εικόνα από όσα είχε δει στα παιχνίδια που ανέλυσε της, πριν από την αναμέτρηση. Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την αναμέτρηση: «Φυσικά και φεύγω χαρούμενος. Παίξαμε απέναντι σε πολύ δύσκολη ομάδα. Έπαιξε καλύτερα από ποτέ. Όλα τα ματς που αναλύσαμε του αντιπάλου, ούτε καν έφτασαν εδώ που έφτασαν απόψε. Είχαν συμπαγείς γραμμές, άμεσο παιχνίδι. Τρομεροί παίκτες, με φοβερή ένταση, με φοβερά πόδια. Αυτοί έκαναν καταπληκτικό παιχνίδι και ευθύνονται που δεν κάναμε εμείς. Με βάση των δυσκολιών που είχαμε, αντιδράσαμε. Βγάλαμε την προσωπικότητά μας. Συνεχίσαμε να κυνηγάμε το αποτέλεσμα και το τελευταίο γκολ του Βαλβέρδε έληξε το ματς. Ηταν η ατομική ποιότητα που έκρινε το ματς».

Για τον Έντρικ: «Ολοι πρέπει να παίζουν. Το αξίζουν. Ναι η απόδειξη ότι δε λέω κάποια χαζομάρα. Όπως ο Μιλιτάο έπαιξε βασικός μετά από καιρό. Η αρχή του παιχνιδιού ήταν δύσκολη. Μετά έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Το ίδιο συνέβη και με τον Εντρίκ. Μετά από μία ώρα μπήκε στο παιχνίδι. Ηταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί προπονητές που μου προκαλούν υγιή ζήλια. Όταν βλέπω τον πάγκο μου έχω τόσες πολλές αλλαγές. Εχω τρομερή ποιότητα στον πάγκο. Γενικά στην ομάδα. Ολοι αυτοί παίζουν μονο για την ομάδα, αφήνοντας στην άκρη τις προσωπικές τους βλέψεις και είτε παίζουν ένα λεπτό ή 90’ τα δίνουν όλα. Εχουμε δυνατή ομάδα. Εχουμε 12 βαθμούς. Εχουμε προκριθεί, αλλά πρέπει να κλειδώσουμε την 8άδα. Χρειαζόμαστε 7 με 8 βαθμούς ακόμα πιστεύω».

Για τον Βινίσιους και τον Ντιομαντέ και γιατί τους έκανες αλλαγή: «Όχι. Ο Βινίσιους δεν προκάλεσε αλλαγή στην πτέρυγα για τον Ντιομαντέ. Ο Ντιομαντέ μπορεί να παίξει και στις δυο πτέρυγες. Δεν αλλάζει τίποτα γι’ αυτόν. Ο Βινίσιους παίζει αριστερά. Έκανε στιβαρό παιχνίδι ο Βινίσιους. Δεν έκανε το παιχνίδι της ζωής του, βέβαια. Εκπλήρωσε τις προσδοκίες μας όμως. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούμε και τη Βαλένθια. Πρέπει να σκεφτούμε ποιον θα βγάλουμε».

Εχει ανακτήσει την πίστη της η Ρεάλ με γκολ που βάζει στο τέλος: «Τώρα μπορεί να έχει ανακτήσει τη μαγεία. Δεν το έχουμε καταφέρει μονο μια φορά. Κι εγώ θέλω να κερδίζω εύκολα. Από το… ημίχρονο. Αλλά σου δίνει φοβερό συναίσθημα όταν κερδίζεις στο τέλος. Τύχη όμως παύει να είναι όταν γίνεται συνέχεια. Όταν ενάντια στη ροή του παιχνιδιού κερδίζεις παιχνίδι, δείχνει τη δυνατότητα της ομάδας. Υπάρχει μία έκφραση, δεν ξέρω πως να το πω: είμαστε έτοιμοι τη στιγμή που πρέπει και το κάνουμε. Οι παίκτες έχουν τόλμη. Οσοι έρχονται από τον πάγκο συμβάλουν. Ο Καρέρας και ο Ντίαθ έπαιξαν ρόλο. Ο Καρέρας κέρδισε δυο κόρνερ. Εχω τρομερή τύχη. Εχω τρομερή ομάδα, με ποιότητα και τρομερούς παίκτες. Ειμαι τυχερός ως προπονητής».

Για το νέο εξαιρετικό παιχνίδι του Μπέλινγκχαμ: «Είναι πάρα πολύ καλός. Φυσικά. Τι να πω. Είναι μοναδικός παίκτης. Δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίκτης τόσο πλήρης στο κέντρο. Είναι καταπληκτικός. Τι να πω εγώ; Όταν δεν κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, πάντα δουλεύει. Εχει ποιότητα. Κάθε προπονητής που τον έχει είναι τυχερός».

Για το πέναλτι που δόθηκε στον Εμπαπέ στο ματς με την Σανταντέρ και αναφέρθηκε επίσημα ότι δεν ήταν: «Είναι μια κατάσταση που δεν είχε σχέση με βαθμούς. Αν δεν κερδίζαμε αυτό το πέναλτι θα κερδίζαμε 4-5 γκολ. Αν χρειαζόταν να βάλουμε κι άλλα γκολ θα τα βάζαμε. Δε μιλάμε ότι ήταν ένα ματς στο όριο. Αν ο διαιτητής σφυρίξει το πέναλτι είναι 100%. Για μένα είναι πέναλτι. Αν το σφυρίξουν εναντίον μου δε θα χαρώ φυσικά. Αλλά είναι πέναλτι. Γιατί μιλάμε όμως γι’ αυτόν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 4 και 5 γκολ. Υπάρχει αμφιβολία απ’ αυτού; Υπάρχουν φάσεις που επηρεάζουν τα ματς, όχι αυτό».

Ο Ναδάλ θα γίνει μέλος του ΔΣ της Ρεάλ. Πώς σου φαίνεται: «Βγάζω το καπέλο στον μεγάλο Ναδάλ και τη Ρεάλ. Είναι τεράστιος οπαδός της Ρεάλ και για να είναι στο ΔΣ είναι σημαντικό να είναι οπαδός. Ολοι ξέρουμε τι σημαίνει Ράφα Ναδάλ. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται αυτός ο παίκτης στο ΔΣ. Θα κάνω άλλη μια πλάκα: μη σταματήσετε οπαδοί άλλων ομάδων να αγαπάτε τον Ναδάλ, επειδή έρχεται στη Ρεάλ».

Για τη φυσική κατάσταση της Ρεάλ και πώς είναι αυτή τη στιγμή ενόψει της συνέχειας: «Αλλάξαμε πέντε παίκτες από την Κυριακή. Και το Σάββατο θα κάνουμε κι άλλες αλλαγές. Δεν ξέρω. Τσουαμενί, Κονατέ. Είναι 4-5 οι αλλαγές που θα κάνουμε. Είναι σκληρό να παίζεις συνέχεια. Μολις με δυο μέρες ξεκούρασης και ταξίδια, είναι σκληρό».

Υπάρχει κάποιος παίκτης της ΑΕΚ που σε εξέπληξε κι ένα σχόλιο για την ατμόσφαιρα: «Καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τι να πω; Πολύ κοντά στην τουρκική ατμόσφαιρα που της ξέρω. Το γήπεδο παίζει μεγάλο ρόλο. Γι΄αυτό οι ελληνικές ομάδες όταν βγαίνουν εκτός έχουν χειρότερα αποτελέσματα, από τα εντός έδρας παιχνίδια τους. Γι’ αυτό έπαιξαν καταπληκτικά. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, θα σας πω ειλικρινά, δεν έχω χρόνο να αξιολογήσω. Να μιλήσω για τον προπονητή: η ομάδα ηταν καλά στημένη, είχε καλή κατοχή. Αντεπιτέθηκαν πολύ καλά, αμύνθηκαν το ίδιο. Αν πρέπει να εξήρω κάποιου είναι ο ρόλος του προπονητή».