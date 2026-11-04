· Μπασκόνια

Πρόβλημα στην Μπασκόνια με Σάντος

Ο Βραζιλιάνος σέντερ αναμένεται να απουσιάσει για δύο με τρεις εβδομάδες.

Πρόβλημα στην Μπασκόνια με Σάντος
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Νέο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στην Μπασκόνια, καθώς ο Μάρσιο Σάντος θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ υπέστη θλάση, με αποτέλεσμα να προστεθεί στο απουσιολόγιο του Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Υπενθυμίζεται πως εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκονται ήδη οι Τάντας Σεντεκέρσκις και Ρόντιονς Κούρουκς, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή.

Η απουσία του Σάντος δημιουργεί σημαντικό κενό στη γραμμή των ψηλών, καθώς ο Κένεθ Φαρίντ είναι πλέον ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ στο ρόστερ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανάγκη για ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική για την ισπανική ομάδα.

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