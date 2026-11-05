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Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Με στόχο ένα μεγάλο ευρωπαϊκό «διπλό» - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Με στόχο ένα μεγάλο ευρωπαϊκό «διπλό» - Η ώρα και το κανάλι
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Ο ΟΦΗ ταξιδεύει στη Ρουμανία για να αντιμετωπίσει τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ηρακλείου έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με την εντός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Ακολούθησε η ήττα με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0.

Πλέον, απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, ο ΟΦΗ έχει μπροστά του την ευκαιρία να επιστρέψει στις επιτυχίες και να ενισχύσει τη θέση του στη League Phase, γνωρίζοντας πως κάθε αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη μορφή της διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ Μπερ Σεβά δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πανηγυρίσει νίκη στη διοργάνωση. Ξεκίνησε με ισοπαλία απέναντι στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ηττήθηκε με 2-1 από την Άλκμααρ και προέρχεται από βαριά ήττα με 4-0 από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

H Χάποελ θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την ποιότητα και την εμπειρία της, προκειμένου να αντιδράσει μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και να πάρει την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 5.

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