ΝΒΑ: Με clutch Τόμπσον απέδρασαν οι Χιτ από το Λος Άντζελες - «Διπλός» ο «Greek Freak»
Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν 117-116 των Κλίπερς στο Λος Άντζελες, με τον Κλέι Τόμπσον να πετυχαίνει το νικητήριο τρίποντο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει με 27 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν με 117-116 των Λος Άντζελες Κλίπερς στην παράταση, με τον Κλέι Τόμπσον να πετυχαίνει το καθοριστικό τρίποντο στην εκπνοή και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.
Ο Τόμπσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Το Μαϊάμι ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 33-24. Ωστόσο, οι Κλίπερς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 43-19 και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 15 πόντων (67-52).
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Χιτ αντέδρασαν, βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία και μείωσαν σταδιακά τη διαφορά. Παρά το γεγονός ότι μπήκαν στην τέταρτη περίοδο πίσω στο σκορ με 87-78, συνέχισαν την προσπάθειά τους και με επιμέρους 29-20 έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (107-107), οδηγώντας το στην παράταση.
Στο έξτρα πεντάλεπτο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με την αναμέτρηση να κρίνεται στην τελευταία επίθεση. Εκεί, ο Κλέι Τόμπσον ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή και διαμόρφωσε το τελικό 117-116, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ανατροπή των Χιτ.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-33, 67-52, 87-78, 107-107, 116-117