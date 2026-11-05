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ΝΒΑ: Με clutch Τόμπσον απέδρασαν οι Χιτ από το Λος Άντζελες - «Διπλός» ο «Greek Freak»

Οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν 117-116 των Κλίπερς στο Λος Άντζελες, με τον Κλέι Τόμπσον να πετυχαίνει το νικητήριο τρίποντο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει με 27 πόντους και 14 ριμπάουντ.

ΝΒΑ: Με clutch Τόμπσον απέδρασαν οι Χιτ από το Λος Άντζελες - «Διπλός» ο «Greek Freak»
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Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν με 117-116 των Λος Άντζελες Κλίπερς στην παράταση, με τον Κλέι Τόμπσον να πετυχαίνει το καθοριστικό τρίποντο στην εκπνοή και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Τόμπσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Το Μαϊάμι ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και έκλεισε την πρώτη περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 33-24. Ωστόσο, οι Κλίπερς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 43-19 και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 15 πόντων (67-52).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Χιτ αντέδρασαν, βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία και μείωσαν σταδιακά τη διαφορά. Παρά το γεγονός ότι μπήκαν στην τέταρτη περίοδο πίσω στο σκορ με 87-78, συνέχισαν την προσπάθειά τους και με επιμέρους 29-20 έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (107-107), οδηγώντας το στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με την αναμέτρηση να κρίνεται στην τελευταία επίθεση. Εκεί, ο Κλέι Τόμπσον ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή και διαμόρφωσε το τελικό 117-116, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ανατροπή των Χιτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-33, 67-52, 87-78, 107-107, 116-117

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