Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς ήθελε να βάλει αλλαγή τον Καρέτσα και αυτός ήταν στην τουαλέτα

Ένα απρόοπτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Κώστα Καρέτσα αποκάλυψε ο Νίκο Κόβατς, μετά τη νίκη της Ντόρτμουντ με 2-1 απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις για το Champions League.

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 34ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον τραυματία Σερού Γκιρασί, και με την παρουσία του συνέβαλε στην επικράτηση της γερμανικής ομάδας, κερδίζοντας παράλληλα το βραβείο του MVP.

Ωστόσο, η είσοδός του στο παιχνίδι είχε προηγουμένως ένα απρόσμενο εμπόδιο. Όπως αποκάλυψε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, ο Καρέτσας δεν βρισκόταν στον πάγκο τη στιγμή που τον αναζήτησε, καθώς είχε πάει στην τουαλέτα!

Ο ίδιος ο νεαρός ποδοσφαιριστής μίλησε στο DAZN για το περιστατικό, εξηγώντας πως επέστρεψε λίγο πριν από την είσοδό του στο ματς, χωρίς να έχει τον χρόνο να ακούσει αναλυτικά τις οδηγίες του προπονητή του. Παράλληλα, δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνισή του, τονίζοντας πως προσπάθησε να ακολουθήσει το παιχνίδι του και να εκμεταλλευτεί τους χώρους που άφηνε η αντίπαλη άμυνα.

Από την πλευρά του, ο Νίκο Κόβατς περιέγραψε με χιούμορ όσα συνέβησαν: «Ήταν πραγματικά μια κάπως περίεργη κατάσταση. Ήθελα να τον περάσω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν ήταν εκεί. Ήταν στην τουαλέτα».

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ πρόσθεσε, επίσης με χιουμοριστική διάθεση, πως ο Καρέτσας ήταν τυχερός που κατάφερε να επιστρέψει εγκαίρως.

Το απρόοπτο, πάντως, δεν επηρέασε την παρουσία του Έλληνα άσου, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην ευκαιρία που πήρε, ξεχώρισε απέναντι στην Μπέτις και ολοκλήρωσε τη βραδιά με το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.