Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Κουόπιο - Γάνδη

Μία ιδιαίτερη επιλογή για ποντάρισμα έρχεται από την αναμέτρηση του Conference League. 

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Κουόπιο - Γάνδη
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Μπορεί το «ζευγάρι» Κουόπιο - Γάνδη, που αναμετράται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League να μην μοιάζει… ελκυστικό, ωστόσο, προσφέρει μία εξαιρετική επιλογή για ποντάρισμα.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «Tammelan Stadion» στο Τάμπερε και διαιτητής της συγκεκριμένης «μάχης» έχει οριστεί ο Ρομπ Χάρβεϊ. Ο Ιρλανδός ρέφερι θεωρείται… εύκολος στον πειθαρχικό έλεγχο, αφού συχνά πυκνά προσθέτει ονόματα στο μπλοκάκι του.

Για τον λόγο αυτό, η επιλογή της στήλης έχει να κάνει με τις κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι που έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 19:45 το απόγευμα της Πέμπτης (05/11).

Η «ψαγμένη» επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το 12 στα 13:

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