Europa League: Δύσκολες αποστολές για Γιουβέντους και Λιόν - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται την Πέμπτη (05/11) η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δυνατά παιχνίδια και σημαντικές μάχες για τη βαθμολογική κατάταξη.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι και είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Από το πρώτο χρονικά γκρουπ αγώνων, που ξεκινά στις 19:45, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν και Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ.

Στις 22:00 το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν, μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια Λεβερκούζεν - Μαρσέιγ, Άλκμααρ - Γιουβέντους και Σέλτικ - Μπεσίκτας.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος άνοιξε το πρόγραμμα με την ισοπαλία 0-0 απέναντι στη Ρεν στη Γαλλία και πλέον περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αναμετρήσεων.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League:

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Ρεν - Ολυμπιακός 0-0

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

19:45

Μίλαν - Φερεντσβάρος

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν

Σπάρτα Πράγας - Μπόρνμουθ

Άντερλεχτ - Σάλτσμπουργκ

Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ

Ναϊμέχεν - Ομόνοια

Λίλεστρομ - Βικτόρια Πλζεν

Λέφσκι Σόφιας - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ

22:00