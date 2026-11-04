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Europa League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Βρετάνη

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Ρεν.

Europa League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Βρετάνη
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Με μία αναμέτρηση άνοιξε την Τετάρτη (04/11) η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να αποσπά ισοπαλία χωρίς τέρματα (0-0) στην έδρα της Ρεν. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το αήττητο σερί τους και ανέβηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Πέμπτη (05/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 04/11:

Ρεν - Ολυμπιακός 0-0

Πέμπτη 05/11:

Μίλαν – Φερεντσβάρος 19:45

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λιόν 19:45

Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 19:45

Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ 19:45

Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 19:45

Ναϊμέχεν – Ομόνοια 19:45

Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 19:45

Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 19:45

Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 22:00

Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν 22:00

Άλκμααρ – Γιουβέντους 22:00

Σέλτικ – Μπεσίκτας 22:00

Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 22:00

Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00

Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00

Τορένσε – Αραράτ 22:00

Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 22:00

Η βαθμολογία:

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