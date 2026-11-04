Europa League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Βρετάνη
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Ρεν.
Με μία αναμέτρηση άνοιξε την Τετάρτη (04/11) η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ολυμπιακό να αποσπά ισοπαλία χωρίς τέρματα (0-0) στην έδρα της Ρεν. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το αήττητο σερί τους και ανέβηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η αγωνιστική συνεχίζεται την Πέμπτη (05/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 04/11:
Ρεν - Ολυμπιακός 0-0
Πέμπτη 05/11:
Μίλαν – Φερεντσβάρος 19:45
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λιόν 19:45
Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ 19:45
Άντερλεχτ – Σάλτσμπουργκ 19:45
Κρίσταλ Πάλας – Χόφενχαϊμ 19:45
Ναϊμέχεν – Ομόνοια 19:45
Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν 19:45
Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 19:45
Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ 22:00
Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν 22:00
Άλκμααρ – Γιουβέντους 22:00
Σέλτικ – Μπεσίκτας 22:00
Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε 22:00
Σάντερλαντ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00
Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00
Τορένσε – Αραράτ 22:00
Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 22:00
Η βαθμολογία: