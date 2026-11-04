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Όσμαν: «Τα λέμε ξανά πολύ σύντομα στο παρκέ»

Μετά τη ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο, ο Τσέντι Όσμαν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχθηκε και την ανυπομονησία του να επιστρέψει στα παρκέ.

Όσμαν: «Τα λέμε ξανά πολύ σύντομα στο παρκέ»
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Ο Τσέντι Όσμαν θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί του και του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης μετά τον τραυματισμό του, ανταποδίδοντας την αγάπη που δέχθηκε από ομάδες και φιλάθλους του μπάσκετ.

Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και τους φίλους του μπάσκετ που μου έστειλαν τις ευχές τους. Τα λέμε ξανά πολύ σύντομα στο παρκέ», ανέφερε ο Όσμαν.

Osman

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