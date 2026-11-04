Αποθέωση για την αποστολή του Παναθηναϊκού κατά την άφιξη στη «Movistar Arena» (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να στοχεύουν στη νίκη που θα τους επαναφέρει στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» κατέφθασε στη «Movistar Arena» και γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους που περίμεναν έξω από το γήπεδο.

Ξεχωριστή ήταν η υποδοχή για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και για τον Κώστα Σλούκα, που συγκέντρωσαν πάνω τους τα περισσότερα βλέμματα.