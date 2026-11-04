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Αποθέωση για την αποστολή του Παναθηναϊκού κατά την άφιξη στη «Movistar Arena» (vid)

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

 

Αποστολή στη Μαδρίτη: Ηλίας Λαλιώτης

Ηλίας Λαλιώτης

Αποθέωση για την αποστολή του Παναθηναϊκού κατά την άφιξη στη «Movistar Arena» (vid)
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να στοχεύουν στη νίκη που θα τους επαναφέρει στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» κατέφθασε στη «Movistar Arena» και γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους που περίμεναν έξω από το γήπεδο.

Ξεχωριστή ήταν η υποδοχή για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και για τον Κώστα Σλούκα, που συγκέντρωσαν πάνω τους τα περισσότερα βλέμματα.

https://www.instagram.com/p/DfVEbj1Oe7M/
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