Αποθέωση για την αποστολή του Παναθηναϊκού κατά την άφιξη στη «Movistar Arena» (vid)
Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αποστολή στη Μαδρίτη: Ηλίας Λαλιώτης
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «πράσινους» να στοχεύουν στη νίκη που θα τους επαναφέρει στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.
Η αποστολή του «τριφυλλιού» κατέφθασε στη «Movistar Arena» και γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους που περίμεναν έξω από το γήπεδο.
Ξεχωριστή ήταν η υποδοχή για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και για τον Κώστα Σλούκα, που συγκέντρωσαν πάνω τους τα περισσότερα βλέμματα.