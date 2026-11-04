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Άρης: Επέστρεψαν Μπρούμα και Ράτσιτς ενόψει Παναιτωλικού

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στους «κίτρινους».

Άρης: Επέστρεψαν Μπρούμα και Ράτσιτς ενόψει Παναιτωλικού
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Με ευχάριστα νέα συνεχίστηκε την Τετάρτη (4/11) η προετοιμασία του Άρη για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, καθώς οι Ούρος Ράτσιτς και Μπρούμα επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου βλέπει πλέον δύο επιπλέον επιλογές ενόψει του αγώνα με την ομάδα του Αγρινίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Η παρουσία του Ράτσιτς στο πρόγραμμα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς ο Σέρβος μέσος είχε μείνει εκτός από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό για λόγους προφύλαξης. Όσον αφορά τον Μπρούμα, ο Πορτογάλος εξτρέμ άφησε πίσω του τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και τίθεται ξανά στη διάθεση του προπονητή του, ενισχύοντας τις επιλογές για το αριστερό άκρο της επίθεσης.

Αντίθετα, οι Μανού Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και παραμένουν εκτός προπονήσεων. Παράλληλα, ο Σούταλο δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση, καθώς έχει να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής.

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