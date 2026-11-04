Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Με 5 απουσίες οι Ισπανοί - Η 12άδα του Μαρτίνεθ

Αποστολή στη Μαδρίτη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά τις ήττες από την Αναντολού Εφές για τη διοργάνωση και τον Άρη για το πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με 13 παίκτες στην Ισπανία, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αφήνει εν τέλει εκτός της τελικής 12άδας τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Από την πλευρά της η Ρεάλ θα αγωνιστεί με 5 απουσίες συνολικά. Πέρα από τον μακροχρόνια τραυματία Γκαρούμπα, εκτός είναι και οι Καμπάτσο, Μαλεντόν, Γιάντουνεν και Ντεκ.

Αναλυτικά η 12άδα της Ρεάλ: Σμιθ Τζούνιορ, Σούλγκα, Λουαβού-Καμπαρό, Πραντίγια, Αμπάλδε, Οκέκε, Προτσίντα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Τζόουνς, Σαρ.