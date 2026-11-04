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Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: «Πρασίνισε» η Movistar Arena - Αποθέωση για Ζοτς, Γιαμπουσέλε

Περισσότεροι από 500 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στη Movistar Arena για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ηλίας Λαλιώτης

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: «Πρασίνισε» η Movistar Arena - Αποθέωση για Ζοτς, Γιαμπουσέλε
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά τις ήττες από την Αναντολού Εφές για τη διοργάνωση και τον Άρη για το πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με 13 παίκτες στην Ισπανία, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αφήνει εν τέλει εκτός της τελικής 12άδας τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Στην Αθήνα έμειναν και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λευτέρης Μαντζούκας και Δημήτρης Μωραΐτης.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει στο πλευρό του και τον κόσμο του! Περισσότεροι από 500 φίλαθλοι του Τριφυλλιού βρέθηκαν στις εξέδρες της Movistar Arena, δίνοντας το στίγμα τους κατά την είσοδο των «πράσινων» στο παρκέ.

Το κύριο μέρος των Ελλήνων καθόταν ψηλά στις εξέδρες, ενώ οι υπόλοιποι ήταν διασκορπισμένοι στο υπόλοιπο γήπεδο, με αρκετούς να βρίσκονται πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Αποθέωση από όλο το γήπεδο για Ζοτς, Γιαμπουσέλε

Μάλιστα, κατά την παρουσίαση του Τριφυλλιού, οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης χειροκρότησαν θερμάν τους Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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