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Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας 81-64: Πήρε τη νίκη και ελπίζει ξανά σε πρόκριση ο «Γηραιός»

Ο Ηρακλής επικράτησε με 81-64 της ΑΕΚ Λάρνακας στο «Ιβανώφειο» και πλέον ελπίζει ξανά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας 81-64: Πήρε τη νίκη και ελπίζει ξανά σε πρόκριση ο «Γηραιός»
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Ο Ηρακλής επέστρεψε στις νίκες στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας με 81-64 της ΑΕΚ Λάρνακας στο Ιβανώφειο, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ανέβασε την απόδοσή της μετά το πρώτο δεκάλεπτο, πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε σε μια σημαντική νίκη, που τη διατηρεί δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο «Γηραιός» ανέβηκε στο 3-2, ισοβαθμώντας πλέον με την κυπριακή ομάδα. Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Χασάν Ντιαρά, ο οποίος πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση με 19 πόντους και 10 ασίστ. Ο Γιάκομπ Χάτσον πρόσθεσε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Κλίβελαντ Μέλβιν σημείωσε 12 πόντους.

Από την πλευρά της ΑΕΚ Λάρνακας, ο Μάιλς Τέιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ενώ οι Τζέσε Χαντ και Άντονι Ντούρχαμ ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 13 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 48-34, 62-45, 81-64

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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