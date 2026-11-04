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ΑΕΚ: Ανησυχία για Λεκαβίτσιους - Θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην Αθήνα

Πρόβλημα με τον Λούκας Λεκαβίτσιους προέκυψε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σομπατέλι, καθώς ο Λιθουανός γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο.

ΑΕΚ: Ανησυχία για Λεκαβίτσιους - Θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην Αθήνα
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Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σομπατέλι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ.

Με την επιστροφή της αποστολής της Ένωσης στην Αθήνα, ο έμπειρος περιφερειακός θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο.

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