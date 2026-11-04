Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Movistar Arena» ο Ζαν Μοντέρο (pic)
Ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται στην Ισπανία και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Παναθηναϊκό AKTOR στη «Movistar Arena».
Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ παρακολουθεί δια ζώσης ο Ζαν Μοντέρο, με τον άσο του Ολυμπιακού να τραβάει τα βλέμματα στις εξέδρες της «Movistar Arena».
Ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην Ισπανία, αφότου υπέστη ρήξη μηνίσκου και πλέον ξεκινάει την αποθεραπεία του για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην αγωνιστική δράση.