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Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Movistar Arena» ο Ζαν Μοντέρο (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο βρίσκεται στην Ισπανία και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Παναθηναϊκό AKTOR στη «Movistar Arena».

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Movistar Arena» ο Ζαν Μοντέρο (pic)
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Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ παρακολουθεί δια ζώσης ο Ζαν Μοντέρο, με τον άσο του Ολυμπιακού να τραβάει τα βλέμματα στις εξέδρες της «Movistar Arena».

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Ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην Ισπανία, αφότου υπέστη ρήξη μηνίσκου και πλέον ξεκινάει την αποθεραπεία του για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην αγωνιστική δράση.

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