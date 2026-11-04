Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Movistar Arena» ο Ζαν Μοντέρο (pic)

Την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ παρακολουθεί δια ζώσης ο Ζαν Μοντέρο, με τον άσο του Ολυμπιακού να τραβάει τα βλέμματα στις εξέδρες της «Movistar Arena».

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Ο Δομινικανός γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στην Ισπανία, αφότου υπέστη ρήξη μηνίσκου και πλέον ξεκινάει την αποθεραπεία του για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην αγωνιστική δράση.