· ΑΕΚ

Σομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Η Ένωση πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία με σπουδαίο Μπάρτλεϊ

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στην Ουγγαρία, επικράτησε της Σομπατέλι με 72-66 για την 3η αγωνιστική του BCL και επέστρεψε στις νίκες, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Σομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Η Ένωση πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία με σπουδαίο Μπάρτλεϊ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ουγγαρία γνωρίζοντας πως η αναμέτρηση με τη Σομπατέλι είχε ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της πορείας της στο Basketball Champions League. Η Ένωση ήθελε πάση θυσία τη νίκη και κατάφερε να την πάρει, επικρατώντας με 72-66 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ ήταν ξανά ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 5 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά των Νόλεϊ και Μπράουν, που πρόσθεσαν από 12 πόντους, ενώ ο Νέλι Τζόζεφ έκανε αισθητή την παρουσία του κοντά στο καλάθι, με 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ. Η ΑΕΚ πήρε τις πρώτες επιθετικές λύσεις από τους Νόλεϊ και Γουίλιαμς, οι οποίοι διαμόρφωσαν το 7-8 στο πέμπτο λεπτό. Ο Νόλεϊ συνέχισε να δίνει σημαντικές βοήθειες, κρατώντας την Ένωση μπροστά (10-12), ενώ ο Τζόζεφ έδωσε τη δική του απάντηση στην προσπάθεια του Περλ να βάλει τη Φάλκο σε θέση οδηγού. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Τράμελ, όμως ο Νόλεϊ βρήκε ξανά τον δρόμο προς το καλάθι και διαμόρφωσε το 17-18 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή της και άρχισε να χτίζει διαφορά. Ο Τσαλμπούρης και ο Κατσίβελης έδωσαν λύσεις στην επίθεση, με την Ένωση να ξεφεύγει με 17-25 στο 13'. Η Φάλκο προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 21-25 με τον Γκρέι, αλλά η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο. Οι Μπάρτλεϊ και Μπράουν ανέλαβαν δράση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 24-33, ενώ ο Τσαλμπούρης έδωσε διψήφιο προβάδισμα στην ΑΕΚ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την Ένωση, καθώς ο Λαρεντζάκης ευστόχησε σε τρίποντο για το 27-38.

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια βρήκε την ΑΕΚ να συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό. Οι Γουίλιαμς και Μπάρτλεϊ έστειλαν τη διαφορά στο +13 (31-44), όμως η Σομπατέλι δεν είχε διάθεση να παραδοθεί. Με τον Πάτον να παίρνει πρωτοβουλίες, οι Ούγγροι άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά και έφτασαν στο 40-46 στο 25'. Ο Γουίλιαμς έδωσε προσωρινή ανάσα στην Ένωση, αλλά οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, μειώνοντας σε 44-48. Ο Νόλεϊ έδωσε ξανά λύσεις για την ΑΕΚ, πριν ο Ρόσιτς διαμορφώσει το 48-54 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματική δοκιμασία για την Ένωση. Η Σομπατέλι πλησίασε ακόμη περισσότερο, με τον Κέλερ να μειώνει σε 53-56 στο 32', ενώ λίγο αργότερα ο Βάραντι έφερε τη διαφορά μόλις στον έναν πόντο (57-58). Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Με σημαντικούς πόντους έδωσε ξανά προβάδισμα στην ΑΕΚ (57-63) και συνέχισε να αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιθετική λύση της ομάδας του, κρατώντας τη διαφορά στο 63-68.

Η Σομπατέλι επιχείρησε να κάνει την τελευταία της προσπάθεια για την ανατροπή, όμως η άμυνα της ΑΕΚ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Μπράουν πέτυχε καθοριστικό καλάθι, διαμορφώνοντας το 66-72 στο 39' και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη για την Ένωση.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 27-38, 48-54, 66-72.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:21 CHAMPIONS LEAGUE

Μουρίνιο: «Είπα στους Νίκολιτς, Ριμπάλτα ότι αυτή είναι μια σπουδαία ΑΕΚ» - Η συνέντευξη Τύπου

22:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

22:00 EUROLEAGUE

Πρόβλημα στην Μπασκόνια με Σάντος

21:59 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Βίκινγκ - Σαμπάχ: Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League

21:58 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Τα highlights από την υπερπροσπάθεια της Ένωσης

21:56 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Αϊντχόφεν - Κλαμπ Μπριζ: Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League

21:56 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Στη «Movistar Arena» ο Ζαν Μοντέρο (pic)

21:55 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Λανς - Κόμο: Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League

21:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής - ΑΕΚ Λάρνακας 81-64: Πήρε τη νίκη και ελπίζει ξανά σε πρόκριση ο «Γηραιός»

21:48 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ: Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League

21:46 CHAMPIONS LEAGUE

Η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League

21:45 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βαλβέρδε υπέγραψε την «απόδραση» των Ισπανών (Video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας