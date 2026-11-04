Σομπατέλι - ΑΕΚ 66-72: Η Ένωση πέρασε νικηφόρα από την Ουγγαρία με σπουδαίο Μπάρτλεϊ

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ουγγαρία γνωρίζοντας πως η αναμέτρηση με τη Σομπατέλι είχε ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της πορείας της στο Basketball Champions League. Η Ένωση ήθελε πάση θυσία τη νίκη και κατάφερε να την πάρει, επικρατώντας με 72-66 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ ήταν ξανά ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 5 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά των Νόλεϊ και Μπράουν, που πρόσθεσαν από 12 πόντους, ενώ ο Νέλι Τζόζεφ έκανε αισθητή την παρουσία του κοντά στο καλάθι, με 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ. Η ΑΕΚ πήρε τις πρώτες επιθετικές λύσεις από τους Νόλεϊ και Γουίλιαμς, οι οποίοι διαμόρφωσαν το 7-8 στο πέμπτο λεπτό. Ο Νόλεϊ συνέχισε να δίνει σημαντικές βοήθειες, κρατώντας την Ένωση μπροστά (10-12), ενώ ο Τζόζεφ έδωσε τη δική του απάντηση στην προσπάθεια του Περλ να βάλει τη Φάλκο σε θέση οδηγού. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Τράμελ, όμως ο Νόλεϊ βρήκε ξανά τον δρόμο προς το καλάθι και διαμόρφωσε το 17-18 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή της και άρχισε να χτίζει διαφορά. Ο Τσαλμπούρης και ο Κατσίβελης έδωσαν λύσεις στην επίθεση, με την Ένωση να ξεφεύγει με 17-25 στο 13'. Η Φάλκο προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 21-25 με τον Γκρέι, αλλά η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο. Οι Μπάρτλεϊ και Μπράουν ανέλαβαν δράση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 24-33, ενώ ο Τσαλμπούρης έδωσε διψήφιο προβάδισμα στην ΑΕΚ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την Ένωση, καθώς ο Λαρεντζάκης ευστόχησε σε τρίποντο για το 27-38.

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια βρήκε την ΑΕΚ να συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό. Οι Γουίλιαμς και Μπάρτλεϊ έστειλαν τη διαφορά στο +13 (31-44), όμως η Σομπατέλι δεν είχε διάθεση να παραδοθεί. Με τον Πάτον να παίρνει πρωτοβουλίες, οι Ούγγροι άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά και έφτασαν στο 40-46 στο 25'. Ο Γουίλιαμς έδωσε προσωρινή ανάσα στην Ένωση, αλλά οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν, μειώνοντας σε 44-48. Ο Νόλεϊ έδωσε ξανά λύσεις για την ΑΕΚ, πριν ο Ρόσιτς διαμορφώσει το 48-54 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματική δοκιμασία για την Ένωση. Η Σομπατέλι πλησίασε ακόμη περισσότερο, με τον Κέλερ να μειώνει σε 53-56 στο 32', ενώ λίγο αργότερα ο Βάραντι έφερε τη διαφορά μόλις στον έναν πόντο (57-58). Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Με σημαντικούς πόντους έδωσε ξανά προβάδισμα στην ΑΕΚ (57-63) και συνέχισε να αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιθετική λύση της ομάδας του, κρατώντας τη διαφορά στο 63-68.

Η Σομπατέλι επιχείρησε να κάνει την τελευταία της προσπάθεια για την ανατροπή, όμως η άμυνα της ΑΕΚ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Μπράουν πέτυχε καθοριστικό καλάθι, διαμορφώνοντας το 66-72 στο 39' και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη για την Ένωση.

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 27-38, 48-54, 66-72.