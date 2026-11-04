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Σάκοτα: «Κάναμε αυτό που έπρεπε για να κερδίσουμε»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Φάλκο στην Ουγγαρία για την 3η αγωνιστική του BCL.

Σάκοτα: «Κάναμε αυτό που έπρεπε για να κερδίσουμε»
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Η ΑΕΚ έβγαλε «χαρακτήρα» στην Ουγγαρία, με την «Ένωση» να επικρατεί της Φάλκο για την 3η αγωνιστική του BCL και να επιστρέφει στις νίκες μετά τη «βαριά» ήττα από την Αντβέρπ.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στη σημασία της νίκης απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως η Φάλκο, αλλά και στη συνολική παρουσία των παικτών του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάκοτα:

«Κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να παλεύουμε για 40 λεπτά. Παίξαμε κόντρα σε μια καλή ομάδα. Παρακολουθώ τη Φάλκο εδώ και πολλά χρόνια, κάνει καλή δουλειά. Κάθε φορά ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ήταν δύσκολο για εμάς αυτό το παιχνίδι. Κάναμε αυτό που έπρεπε για να κερδίσουμε, ήμασταν λίγο νευρικοί. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς».

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