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Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Ποιος έμεινε εκτός

Δείτε τις επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ηλίας Λαλιώτης

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Ποιος έμεινε εκτός
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά τις ήττες από την Αναντολού Εφές για τη διοργάνωση και τον Άρη για το πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με 13 παίκτες στην Ισπανία, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αφήνει εν τέλει εκτός της τελικής 12άδας τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Στην Αθήνα έμειναν και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λευτέρης Μαντζούκας και Δημήτρης Μωραΐτης.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.

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