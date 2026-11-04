Προμηθέας - Οπάβα 112-92: Οι Πατρινοί ξέσπασαν στο τέταρτο δεκάλεπτο και επέστρεψαν στις νίκες

Ο Προμηθέας επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Οπάβα με 112-92 στο «Δ. Τόφαλος», για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι Πατρινοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου με επιμέρους σκορ 33-9 «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 3-2, με τους Τσέχους να υποχωρούν στο 1-3.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μιχελάκου ήταν ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, μετρώντας 20 πόντους και 14 ασίστ σε 31' λεπτά συμμετοχής. Ο Έλληνας γκαρντ ήταν εξαιρετικός και από την περιφέρεια, ευστοχώντας σε 5 από τα 7 τρίποντα που επιχείρησε.

Πρώτος σκόρερ του Προμηθέα αναδείχθηκε ο Νιου Γουίλιαμς με 26 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Κόλεμαν πρόσθεσε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα, για την Οπάβα ξεχώρισε ο Σβάρντλικ με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τσαργκόις έφτασε μια ανάσα από το triple-double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 54-48, 79-83, 112-92.

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