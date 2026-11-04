Φορτούνης: «Mπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη - Δεν σταματάμε»

Την αήττητη πορεία του στο Europa League συνέχισε ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) με τη Ρεν στο «Roazhon Park», προσθέτοντας ακόμη έναν πόντο στη συνολική τους συγκομιδή.

Ο Κώστας Φορτούνης παραχώρησε δηλώσεις λίγο μετά το τέλος του αγώνα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον στόχο της πρώτης οκτάδας, ενώ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει και την υπεροχή της ομάδας του στο σημερινό παιχνίδι, κάτι που αποτυπώθηκε στα ποσοστά κατοχής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Φορτούνης:

«Είναι θετικό αποτέλεσμα, μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη, παίξαμε καλά, είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι σε μία καλή ομάδα. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε σε οποιαδήποτε έδρα, αυτό κάναμε και σήμερα.

Παίξαμε με κάτω τη μπάλα, νομίζω ότι είχαμε παραπάνω σουτ από τον αντίπαλο σε ματς εκτός έδρας που αυτό σημαίνει πολλά. Παίξαμε όπως θέλει ο προπονητής και συνεχίζουμε».

Για το πόσο κοντινός είναι ο στόχος της οκτάδας: «Δεν σταματάμε, ξέρουμε ότι είμαστε καλά αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να κερδίζουμε πάντα, αυτός είναι ο στόχος μας. Μπαίνουμε στο γήπεδο, να παίζουμε καλά, να ευχαριστιόμαστε και να κερδίζουμε».

Για την υπεροχή του Ολυμπιακού στα ποσοστά κατοχής: «Είναι κάτι που μας ζητάει ο προπονητής. Το δουλεύουμε, οι παίκτες που έχουμε είναι πολύ ποιοτικοί, σε όλες τις θέσεις. Θέλουμε να έχουμε τη μπάλα στα πόδια μας, έτσι γινόμαστε πιο0 απειλητικοί και ευχαριστιόμαστε και το παιχνίδι».