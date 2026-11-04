CHAMPIONS LEAGUE · ΑΕΚ · Ρεάλ Μαδρίτης ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Θερμό τετ-α-τετ Νίκολιτς με Μουρίνιο ONSPORTS TEAM 04 Νοεμβρίου 2026, 19:56 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Η αγκαλιά και ο σύντομος διάλογος μεταξύ Νίκολιτς και Μουρίνιο πριν τη σέντρα. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Champions League UEFA Champions League ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης Νίκολιτς Μάρκο Μουρίνιο Ζοσέ COMMENTS LATEST NEWS 20:40 EUROLEAGUE Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Εκτός ο Καλαϊτζάκης 20:32 CHAMPIONS LEAGUE ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπέλινγκχαμ με πάνεμορφο τακουνάκι ισοφάρισε για τη «βασίλισσα» 20:27 SUPER LEAGUE Άρης: Επέστρεψαν Μπρούμα και Ράτσιτς ενόψει Παναιτωλικού 20:23 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3: Πρόκριση στα ημιτελικά για το «τριφύλλι» 20:16 EUROLEAGUE Αποθέωση για την αποστολή του Παναθηναϊκού κατά την άφιξη στη «Movistar Arena» (vid) 20:12 CHAMPIONS LEAGUE ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κοϊτά έβαλε «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια – Δείτε το 1-0 της «Ένωσης» 20:07 EUROPA LEAGUE Φορτούνης: «Mπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη - Δεν σταματάμε» 20:01 GREEK BASKET LEAGUE Όσμαν: «Τα λέμε ξανά πολύ σύντομα στο παρκέ» 19:57 EUROPA LEAGUE Ρεν - Ολυμπιακός: Τα highlights από τη «λευκή» ισοπαλία των Πειραιωτών στο «Roazhon Park» (vid) 19:56 CHAMPIONS LEAGUE ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Θερμό τετ-α-τετ Νίκολιτς με Μουρίνιο 19:56 CHAMPIONS LEAGUE «Η ΑΕΚ είναι η αυθεντική βασίλισσα»: Τρομερή ατμόσφαιρα πριν από τη σέντρα στη Νέα Φιλαφέλ 19:53 EUROPA LEAGUE Έσε: «Eίμαστε πολύ ευχαριστημένοι - Στόχος η πρώτη οκτάδα» ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ