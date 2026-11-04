Έσε: «Eίμαστε πολύ ευχαριστημένοι - Στόχος η πρώτη οκτάδα»

Ο Ολυμπιακός έμεινε... όρθιος στο «Roazhon Park», αποσπώντας τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη Ρεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ πάλεψε γενναία στη Βρετάνη και συνεχίζει αήττητο την πορεία του στην Ευρώπη, φτάνοντας τους 10 βαθμούς.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Σαντιάγκο Έσε στάθηκε στη συλλογική προσπάθεια και τη σημασία του αποτελέσματος απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, υπογραμμίζοντας πως ο μεγάλος στόχος παραμένει η απευθείας πρόκριση στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο μέσος του Ολυμπιακού:

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, η προσπάθεια ήταν συλλογική, ομαδική προσπάθεια.

Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ξέραμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση τόσο στην Ευρώπη όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα και το σημαντικό είναι ότι συνεχίσαμε να μαζεύουμε βαθμούς.

Ο στόχος μας είναι να συνεχίσομε να μαζεύουμε βαθμούς για να βρεθούμε στους 8 πρώτους της διοργάνωσης, γι’ αυτό δουλεύουμε καθημερινά και με την προσπάθεια μας πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε Είμαστε ευχαριστημένοι από την ομαδική δουλειά και από το γεγονός ότι πήραμε έστω ένα βαθμό».