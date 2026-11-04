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ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3: Πρόκριση στα ημιτελικά για το «τριφύλλι»

Οι «πράσινοι» ανώτεροι του «Δικέφαλου» επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη και πέρασαν στην τετράδα του League Cup «Νίκος Σαμαράς». 

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3: Πρόκριση στα ημιτελικά για το «τριφύλλι»
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Ανώτερος ο Παναθηναϊκός στο PAOK Sports Arena, «υπέταξε» τον ΠΑΟΚ και εξασφάλισε με 3-1 σετ την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup «Νίκος Σαμαράς» στο βόλεϊ ανδρών. Οι «πράσινοι» συνάντησαν ουσιαστική αντίσταση στο πρώτο και στο τέταρτο σετ, χάνοντας το ένα και κατακτώντας το άλλο. Φτάνοντας τελικά στην «καθαρή» νίκη.

Ο Νίλσεν ήταν ο καλύτερος για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Δείχνοντας τη συνολικά ποιοτικότερη ομάδα που διαθέτει, έφτασε στην πρόκριση στη Θεσσαλονίκη, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για την τετράδα. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν καλά το ματς με κύριο εκφραστή των Πέτκοβιτς. Προηγήθηκαν 11-7 και διατήρησαν το προβάδισμά τους. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και από το 21-18, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 22-22. Ο Πέτκοβιτς διαμόρφωσε το 24-22 για να κριθεί το πρώτο σετ με 25-23 για τους Θεσσαλονικείς.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός… πάτησε γκάζι. Στο δεύτερο σετ κυριάρχησε απόλυτα, προηγήθηκε με σημαντικές διαφορές (8-16), έφτασε στο 14-24 και τελικά ισοφάρισε με 16-25 σε 1-1.

Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι και στο τρίτο σετ, με τον ΠΑΟΚ να κατορθώνει να ισοφαρίσει σε 12-12. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν και έκαναν το 14-17 και έφτασαν στο 16-22 «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το σετ. Με το 19-25 να φέρνει το 1-2 και την ανατροπή.

Το «τριφύλλι» είχε μικρές διαφορές και στο τέταρτο σετ, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 17-17, αλλά και πάλι δεν άντεξε περισσότερο. Αμέσως έγινε το 17-19 και ο Παναθηναϊκός κράτησε την απόσταση ως το τέλος για να πάρει και αυτό το σετ (22-25) επικρατώντας με 3-1.

Τα σετ: 25-23, 16-25, 19-25, 22-25

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