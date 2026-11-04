Άρης: «Νοκ-άουτ» ο Τολιόπουλος για τo παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ
Πρόβλημα στον Άρη λίγο πριν το ντέρμπι κορυφής κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το EuroCup, καθώς ο Βασίλης Τολιόπουλος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση.
Κομβικό παιχνίδι στο Βελιγράδι δίνει ο Άρης, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 6η αγωνιστική του EuroCup στο απόλυτο ντέρμπι κορυφής για τον πρώτο όμιλο.
Ο Βασίλης Σπανούλης θα στερηθεί από την συγκεκριμένη αναμέτρηση τις υπηρεσίες του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς ο έμπειρος γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και προληπτικά θα μείνει εκτός.