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Άρης: «Νοκ-άουτ» ο Τολιόπουλος για τo παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ

Πρόβλημα στον Άρη λίγο πριν το ντέρμπι κορυφής κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το EuroCup, καθώς ο Βασίλης Τολιόπουλος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση.

Άρης: «Νοκ-άουτ» ο Τολιόπουλος για τo παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ
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Κομβικό παιχνίδι στο Βελιγράδι δίνει ο Άρης, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 6η αγωνιστική του EuroCup στο απόλυτο ντέρμπι κορυφής για τον πρώτο όμιλο.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα στερηθεί από την συγκεκριμένη αναμέτρηση τις υπηρεσίες του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς ο έμπειρος γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και προληπτικά θα μείνει εκτός.

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