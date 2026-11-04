Απ’ άκρη σ’ άκρη της Νέας Φιλαδέλφειας, το κίτρινο και το μαύρο δημιούργησαν μια εντυπωσιακή εικόνα, με το κορεό των φίλων της ΑΕΚ να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η Νέα Φιλαδέλφεια κατάμεστη. Ο ενθουσιασμός και τα… κύματα αγάπης για την ΑΕΚ, πάνω από την εμπορικότητα της Ρεάλ Μαδρίτης. Το κίτρινο και το μαύρο παντού. Με το κορεό των φιλάθλων της Ένωσης να αφήνει τους πάντες με ανοιχτό το στόμα, «σκεπάζοντας» την έδρα της ομάδας, απ’ άκρη σ’ άκρη των εξεδρών.

Δείτε το εντυπωσιακό κορεό: