Το τένις χρωστούσε στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Σε μια εποχή που όλοι περίμεναν την απόλυτη μονομαχία ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αιφνιδίασε τους πάντες. Η δική του άνοδος στο θρόνο της ATP, όμως, δεν είναι απλώς μια αλλαγή φρουράς, είναι μια ιστορία απόλυτης λύτρωσης, ένα μάθημα ζωής που ξεπερνά τα όρια των γηπέδων...

(AP Photo/Teresa Suarez) AP

Η μάχη με την ινσουλίνη

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος του, πρέπει να γυρίσει το ρολόι πίσω, στην παιδική του ηλικία. Από τα τέσσερά του χρόνια, ο Ζβέρεφ ζει με τον Διαβήτη Τύπου 1. Τότε, οι ειδικοί του έλεγαν ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένα άπιαστο όνειρο. Εκείνος όμως, με την βοήθεια της μητέρας του, τους διέψευσε. Οι ενέσεις ινσουλίνης κατά τη διάρκεια των προπονήσεων αποτέλεσαν μια καθημερινή κανονικότητα. Με το Νο. 1 στις αποσκευές του, ο «Σάσα» σπάει κάθε στερεότυπο και στέλνει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα σε εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως: καμία πάθηση δεν μπορεί να ορίσει το ταβάνι σου.

Από τον σοκαριστικό τραυματισμό στην απόλυτη λύτρωση

Ο δρόμος προς την κορυφή είχε κι έναν άλλον, πιο πρόσφατο Γολγοθά για τον Σβέρεφ. Το 2022, στο Roland Garros, ο πλανήτης πάγωσε βλέποντάς τον να αποχωρεί με καροτσάκι, σφαδάζοντας από τον πόνο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του κόντρα στον Ραφαέλ Ναδάλ. Οι σκισμένοι σύνδεσμοι και τα σπασμένα κόκκαλα στον αστράγαλο έμοιαζαν με το άδοξο φινάλε μιας μεγάλης καριέρας. Πολλοί πίστεψαν ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στο υψηλό επίπεδο. Χρειάστηκαν δύο χρόνια επίπονης δουλειάς και αμφιβολιών για να αφήσει πίσω του εκείνη την κόλαση και να χτίσει την ολική επαναφορά του.

Το 2026 έγινε η χρονιά που ο Ζβέρεφ έδιωξε οριστικά την ταμπέλα του παίκτη που λυγίζει στα μεγάλα ματς. Το Νο.1 φυσικά και δεν του χαρίστηκε. Είναι το προϊόν μιας εξοντωτικής σταθερότητας, με τον Γερμανό να ολοκληρώνει τη σεζόν με το εντυπωσιακό ρεκόρ 65 -17, μετρώντας τις περισσότερες νίκες από οποιονδήποτε άλλον στο Tour. Φέτος έφτασε τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά και στα 4 Grand Slams, σηκώνοντας τελικά τις κούπες στο Roland Garros, εκεί ακριβώς όπου κάποτε γκρεμίστηκε ο κόσμος του, και στο US Open.

https://www.instagram.com/reel/DfGEvFVMjSN/

Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ έγινε μόλις ο δεύτερος Γερμανός στην ιστορία του τένις που πατάει στην κορυφή μετά τον θρυλικό Μπόρις Μπέκερ. Σε ένα άθλημα που λατρεύει το «next big thing», ο 29 ετών πλέον Ζβέρεφ απέδειξε ότι η κορυφή του κόσμου ανήκει σ’ αυτόν που άντεξε τα περισσότερα χτυπήματα, αρνήθηκε να σπάσει και έμεινε όρθιος μέχρι το τέλος. Κι αυτό το credit, δεν μπορεί να του το αμφισβητήσει κανείς.