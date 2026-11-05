Φρανσίσκο στο Onsports: «Στον καυτό Ναν απλά δίνεις την μπάλα - Είμαστε ανίκητοι όταν...»

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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές που είχε ο Παναθηναϊκός AKTOR στη Μαδρίτη.

Μιλώντας στην κάμερα του Onsports, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ, αποκαλύπτοντας παράλληλα το «μυστικό» που μπορεί να κάνει τους «πράσινους» ασταμάτητους: την κυκλοφορία της μπάλας και την απόλυτη λειτουργία ως ομάδα.

Ο Γάλλος γκαρντ έστειλε το δικό του μήνυμα για τη δυναμική του «τριφυλλιού», μίλησε για τη συνεργασία που χτίζει με τον Κέντρικ Ναν και εξήγησε πώς προσπαθεί να απελευθερώνει το παιχνίδι του Αμερικανού σταρ.

Παράλληλα, αποθέωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που μετατρέπει κάθε ευρωπαϊκή έδρα σε... πράσινο γήπεδο, δίνοντας στην ομάδα την έξτρα ώθηση που χρειάζεται.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο:

Πόσο σημαντικό ήταν να νικήσετε εδώ και ποιο ήταν το κλειδί για να τα καταφέρετε;

«Η άμυνα ήταν το κλειδί. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις εκτός έδρας. Δώσαμε τον τόνο από την αρχή και αυτό μας βοήθησε να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα. Στη συνέχεια, εκείνοι βρήκαν μομέντουμ και επέστρεψαν, αλλά καταφέραμε να ανταποκριθούμε και να πάρουμε τη νίκη. Στο τέλος της ημέρας, η νίκη είναι αυτό που μετράει. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τον ρυθμό μας, επομένως αυτό το αποτέλεσμα είναι θετικό. Χαίρομαι που τα παιδιά τα πήγαν καλά».

Για να πάρεις μια τόσο μεγάλη νίκη, χρειάζεσαι τη συνεισφορά πολλών παικτών. Είναι το ομαδικό παιχνίδι το σημαντικότερο στοιχείο αυτή τη στιγμή;

«Προφανώς. Είμαστε μια ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά όταν κυκλοφορούμε την μπάλα είμαστε ανίκητοι. Όσο κινείται η μπάλα, αναγκάζεται να κινείται και η αντίπαλη άμυνα. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που έχει δεύτερη και τρίτη επιλογή στην επίθεσή της και βρίσκει ελεύθερους παίκτες. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό. Φυσικά, με το ταλέντο που διαθέτουμε, υπάρχουν στιγμές που μπορούμε να παίξουμε και ένας εναντίον ενός. Όμως, θεωρώ πως το σημαντικότερο είναι να παίζουμε ως ομάδα».

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκαλείται «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Δείξατε απόψε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο «βασιλιάς»; Και μήπως αυτός ο χαρακτηρισμός ταιριάζει και στον Κέντρικ Ναν;

«Δεν είναι θέμα “βασιλιά” ή κάτι τέτοιο. Είναι πάντα δύσκολο να κερδίζεις στη Μαδρίτη, σε αυτό το γήπεδο. Άλλωστε, η Ρεάλ προερχόταν από έξι συνεχόμενες νίκες. Η σεζόν είναι μεγάλη, επομένως δεν έχει νόημα να μιλάμε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Αυτό που πιστεύω είναι ότι πήραμε μια σπουδαία νίκη, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα τραυματισμών. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Κέντρικ, γιατί έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Αυτό χρειαζόμαστε από εκείνον. Μάλιστα, θεωρώ πως δεν βρίσκεται ακόμα στο 100%. Ξαναβρίσκει τον ρυθμό του και αυτό είναι πολύ θετικό».

Αρχίζετε να βρίσκετε τη χημεία σας με τον Κέντρικ Ναν;

«Φυσικά. Νομίζω πως είναι μόλις το τρίτο παιχνίδι που παίζουμε μαζί. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, αλλά θα βρούμε τη συνεργασία μας. Έτσι συμβαίνει όταν υπάρχουν δύο καλοί παίκτες. Ειδικά όταν εκείνος είναι τόσο “καυτός”, πρέπει απλώς να του δίνεις την μπάλα. Προσπαθώ να δημιουργώ καταστάσεις για εκείνον, να τον βρίσκω στις κατάλληλες θέσεις και να τον βοηθώ να παίζει όπως χρειάζεται. Είναι θετικό να υπάρχει δίπλα του ένας δεύτερος γκαρντ που αποτελεί επίσης απειλή. Αυτό του δίνει μεγαλύτερη ελευθερία να εκφραστεί στο γήπεδο».

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν και πάλι εδώ. Τι θέλεις να πεις για την παρουσία τους;

«Ήταν καταπληκτικοί. Τους ακούγαμε, παρότι βρίσκονταν ψηλά στην εξέδρα. Είναι πάντα όμορφο να έχουμε τους φιλάθλους μας μαζί μας. Όπου κι αν πηγαίνουμε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εκεί και μας δίνουν ώθηση. Και δεν ήταν μόνο ο κόσμος. Ο πάγκος μάς έδωσε επίσης μεγάλη στήριξη. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Θεωρώ πως η δύναμη και η ενέργεια που είχαμε εδώ μάς οδήγησαν στη νίκη».