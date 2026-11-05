Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Επιλογή για... ταμείο με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΤΣΚΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ.

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός στρέφει και πάλι την προσοχή του στην Ευρώπη, αφού μετά την επικράτησή του στο ντέρμπι της Αθήνας κόντρα στην ΑΕΚ (2-0) υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τη League Phase του Conference League.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ, ο οποίος θεωρείται ρέφερι που δεν βγάζει εύκολα τις κίτρινες κάρτες από το... τσεπάκι του. Η επιλογή του Σουηδού, αλλά και η εξαιρετική φόρμα των «πράσινων» προσφέρει σημαντική ευκαιρία για ποντάρισμα.

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας:

COMMENTS
LATEST NEWS
13:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην αποστολή της Ελβετίας ο Φρόιλερ

13:06 EUROLEAGUE

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR -Μπαρτσελόνα

12:58 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Οι διαιτητές του αγώνα

12:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στην Πορτογαλία: Τέλος από την Εθνική ο Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

12:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα αυτοψία Δούκα στον Βοτανικό: «Το έργο τρέχει, το ίδιο κι εμείς» (vid)

12:14 EUROLEAGUE

Αποθέωσε τον Ναν ο Παναθηναϊκός: «Ανεπανάληπτος - Δεν υπάρχει καλύτερος» (pic)

12:01 AUTO MOTO

Formula 1: Πέθανε ο Άλαν Τζόουνς, πρώην παγκόσμιος Πρωταθλητής

11:25 BET ON

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας

11:20 EUROLEAGUE

Φρανσίσκο στο Onsports: «Στον καυτό Ναν απλά δίνεις την μπάλα - Είμαστε ανίκητοι όταν...»

11:01 OPINION

Το τένις χρωστούσε στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ

10:44 OPINION

Το διπλό-αντίδραση μέσα στη Μαδρίτη και το κακό συνήθειο του Ναν

10:22 EUROPA LEAGUE

Europa League: Δύσκολες αποστολές για Γιουβέντους και Λιόν - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας