Ο Παναθηναϊκός στρέφει και πάλι την προσοχή του στην Ευρώπη, αφού μετά την επικράτησή του στο ντέρμπι της Αθήνας κόντρα στην ΑΕΚ (2-0) υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τη League Phase του Conference League.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ, ο οποίος θεωρείται ρέφερι που δεν βγάζει εύκολα τις κίτρινες κάρτες από το... τσεπάκι του. Η επιλογή του Σουηδού, αλλά και η εξαιρετική φόρμα των «πράσινων» προσφέρει σημαντική ευκαιρία για ποντάρισμα.

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: