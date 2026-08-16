Τι συμβαίνει με τον Κάρλος Αλκαράθ;

Από την απόλυτη αποθέωση του Australian Open στην απόλυτη απομόνωση...

Ο Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζεται για το πιο ριψοκίνδυνο all-in της καριέρας του στη Νέα Υόρκη, επιστρέφοντας κατευθείαν στα εξαντλητικά ματς του US Open μετά από τετράμηνη αποχή λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον δεξιό καρπό. Όμως, πίσω από το αγωνιστικό θρίλερ και την απώλεια της θέσης No 1 στην παγκόσμια κατάταξη, κρύβεται μια πολύ πιο σκοτεινή ιστορία: η ανθρωποφαγία των fake news περί κατάθλιψης και η τρομακτική ψυχολογική πίεση που δέχεται ένα παιδί που φορτώθηκε πρόωρα το βάρος της διαδοχής των "Big-3". Ο Ισπανός καλείται πλέον να αποδείξει αν μπορεί να λυγίσει τόσο τους αντιπάλους του, όσο και τους ίδιους του τους δαίμονες.

Το 2026 μπήκε για τον Κάρλος Αλκαράθ με τους καλύτερους οιωνούς, γράφοντας ιστορία στα κορτ της Μελβούρνης. Με την επική κατάκτηση του τίτλου στο Australian Open, ο Ισπανός έγινε ο νεότερος τενίστας στην ιστορία του αθλήματος που συμπληρώνει το περίφημο Career Grand Slam. Η κυριαρχία του αποτυπωνόταν ξεκάθαρα και στους αριθμούς, αφού μέχρι την άνοιξη έτρεχε ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό ρεκόρ 22–3 (ποσοστό νικών 88%), επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του.

Η μοίρα όμως είχε άλλη γνώμη. Τον Απρίλιο, η διάγνωση για τενοντοθυλακίτιδα στον δεξιό καρπό έβαλε απότομο φρένο στην πορεία του. Ο τραυματισμός αποδείχθηκε σοβαρός, αναγκάζοντάς τον να χάσει κατά σειρά το Roland Garros, το Wimbledon, αλλά και το πρόσφατο Masters του Σινσινάτι. Η παρατεταμένη αποχή είχε βαρύ τίμημα στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. O Αλκαράθ σημείωσε πτώση στο No 2 του κόσμου, βλέποντας πλέον την πλάτη του Γιάνικ Σίνερ, ενώ απειλείται και από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η απόφαση να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να υπερασπιστεί τον τίτλο του (είναι στη λίστα των συμμετοχών) χωρίς κανένα επίσημο παιχνίδι προετοιμασίας στα hard courts θεωρείται από πολλούς ακραία. Οι αγώνες Grand Slam είναι μια βάναυση σωματική δοκιμασία, καθώς το ματς κρίνεται στα 5 σετ. Αν και προπονείται σκληρά, αυτό δεν θεωρείται ικανό να αντικαταστήσει τις συνθήκες ενός αγώνα επιπέδου Γκραν Σλαμ.

Ο πρώην No 1 του κόσμου, Άντι Ρόντικ, παρέδωσε ένα σκληρό reality check για το τι σημαίνει Νέα Υόρκη. Ο πρώην πρωταθλητής του US Open πιστεύει πως η συμμετοχή του Ισπανού εξακολουθεί να είναι αμφίβολη μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αγωνιστικό τένις.

Όπως συμβαίνει πάντα στην εποχή των social media, η παρατεταμένη σιωπή γέννησε τέρατα. Η αποχή του Αλκαράθ πυροδότησε ένα ανεξέλεγκτο κύμα φημών, με αποκορύφωμα τις ανυπόστατες δηλώσεις στελέχους της ιταλικής ομοσπονδίας που έκαναν λόγο για βαθιά κατάθλιψη και ψυχολογική κατάρρευση του Καρλίτο. Αν και το περιβάλλον του Ισπανού διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια, η σπίθα είχε ήδη ανάψει.

Το ζήτημα του mental health στον πρωταθλητισμό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο Αλκαράθ φορτώθηκε τον τίτλο του εκλεκτού και του διαδόχου των Big-3 (Ναδάλ, Φέντερερ, Τζόκοβιτς) προτού καν κλείσει τα 20 του χρόνια. Όταν το σώμα προδίδει έναν τέτοιο αθλητή, το μυαλό δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Ακόμα και ο ίδιος ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει υποκλιθεί στην πίεση που διαχειρίζεται ο Αλκαράθ, τονίζοντας στο παρελθόν ότι η πνευματική του ωριμότητα και η ικανότητά του να διατηρεί το χαμόγελό του κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι κάτι το εξωπραγματικό. Όμως, η ανθρωποφαγία του clickbait δεν δείχνει έλεος, μετατρέποντας μια σωματική αποθεραπεία σε μια υποτιθέμενη ψυχική κατάρρευση.

Την ίδια ώρα, ο Σίνερ εξαργυρώνει τη σταθερότητά του στο No 1, με τις οικονομικές αναλύσεις να δείχνουν ότι κερδίζει πλέον 1.403 ευρώ για κάθε λεπτό παρουσίας του στο κορτ, αφήνοντας τον Αλκαράθ στα 1.320 ευρώ και σε κατάσταση αναμονής.

Είτε προλάβει να πατήσει το πόδι του στα court του US Open είτε επιλέξει τη συντηρητική οδό της πλήρους αποθεραπείας, το μάθημα για τον Κάρλος Αλκαράθ είναι πλέον σαφές: ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν κρατάει ρακέτα στην άλλη πλευρά του φιλέ. Είναι η ίδια η πίεση του να είσαι το φαινόμενο σ’ έναν κόσμο που δεν σου επιτρέπει να είσαι άνθρωπος.

Για τον Ισπανό, η φετινή σεζόν δεν θα κριθεί από τα τρόπαια, αλλά από το αν θα καταφέρει να βγει αλώβητος από αυτή την πνευματική και σωματική δοκιμασία. Το τένις τον έχει ανάγκη, αλλά τον έχει ανάγκη υγιή και δυνατό.