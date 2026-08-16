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Άρης: Κοντά στην επιστροφή του Μανού Γκαρθία

Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Μανού Γκαρθία και βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες επαφές με τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι για την επιστροφή του 27χρονου Ισπανού μέσου στη Θεσσαλονίκη.

Άρης: Κοντά στην επιστροφή του Μανού Γκαρθία
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Η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς οι «κίτρινοι» έχουν κάνει σημαντικά βήματα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Άρης έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τους βασικούς όρους της συνεργασίας τους και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες συζητήσεις με τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

Η αρχική διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει περιοριστεί αισθητά κι οι διαπραγματεύσεις έχουν περάσει στο τελικό τους στάδιο, με όλα πλέον να δείχνουν πως η υπόθεση οδεύει προς συμφωνία.

Στον Άρη θέλουν να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη μεταγραφή, ώστε ο Μανού Γκαρθία να επιστρέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί στην ομάδα ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος.

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