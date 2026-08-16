Γιάννης Κωνσταντέλιας: Τα οικονομικά δεδομένα του μεγάλου deal του ΠΑΟΚ με την Ντόρτμουντ

Η υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ένα πραγματικό μεταγραφικό θρίλερ, με τη Ντόρτμουντ να ανεβάζει συνεχώς την πίεση και τελικά να καταφέρνει να φέρει την κατάσταση στα μέτρα της, τόσο σε επίπεδο συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή όσο και στις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

Οι Βεστφαλοί κινήθηκαν αποφασιστικά την Παρασκευή και το Σάββατο, έχοντας προηγουμένως δει την προσπάθειά τους να αποκτήσουν τον Σαΐντ Ελ Μάλα από την Κολωνία να οδηγείται σε «ναυάγιο». Από τη στιγμή που έκλεισε αυτή η πόρτα, η Ντόρτμουντ έστρεψε όλο το βάρος της στον Κωνσταντέλια και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πίεσε προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Το πρώτο ζητούμενο ήταν να εξασφαλίσει το «ναι» του 23χρονου μεσοεπιθετικού και στη συνέχεια να βρει τη φόρμουλα που θα έπειθε τον ΠΑΟΚ. Η τελική πρόταση των Γερμανών ήταν αυτή που άλλαξε τα δεδομένα και οδήγησε στη συμφωνία.

Το deal προβλέπει 28 εκατ. ευρώ ως βασικό ποσό, ενώ άλλα 2 εκατ. ευρώ μπορούν να προκύψουν μέσω μπόνους, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της συμφωνίας στα 30 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ διατηρεί 17,5% ποσοστό μεταπώλησης, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του Κωνσταντέλια από την Ντόρτμουντ. Όσον αφορά στον «Ντέλια», η συμφωνία προβλέπει απολαβές περίπου 3 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ στο συμβόλαιό του υπάρχουν κι επιπλέον μπόνους.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αποτυπώνεται και στην ίδια την αναχώρηση του Κωνσταντέλια για τη Γερμανία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο στις 08:00 το πρωί, όμως η πτήση τελικά αναχώρησε λίγο μετά τις 09:00, καθώς οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας βρίσκονταν ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Πλέον, απομένει το τελευταίο βήμα, με τον Κωνσταντέλια να περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Ντόρτμουντ και στη συνέχεια να υπογράφει το πολυετές συμβόλαιό του με την Μπορούσια.