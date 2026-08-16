Παρτίζαν: Επίσημα Ίθαν Τόμπσον – Υπέγραψε διετές συμβόλαιο

Στους «ασπρόμαυρους» τους Βελιγραδίου θα συνεχίσει την καριέρα του ο 27χρονος γκαρντ, ο οποίος αποδεσμεύθηκε από τους Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Τόμπσον, ύψους 1,93μ., αποτελεί την όγδοη φετινή μεταγραφική προσθήκη της Παρτίζαν και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη.

Ο γκαρντ από το Πουέρτο Ρίκο έχει εμπειρία από τη G-League, αλλά και το πρωτάθλημα της χώρας του, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο NBA με τη φανέλα των Ιντιάνα Πέισερς. Συγκεκριμένα, ο Τόμπσον μέτρησε 32 συμμετοχές με τους Πέισερς, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.