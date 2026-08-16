Naismith Basketball Hall of Fame: Κ. Πάρκερ, Ντ. Ρίβερς κι Αμ. Στούνταμαϊρ στο πάνθεον του μπάσκετ

Μία ακόμη σημαντική σελίδα γράφτηκε στην ιστορία του μπάσκετ, καθώς η Κάντας Πάρκερ, ο Ντοκ Ρίβερς, ο Αμάρε Στούνταμαϊρ, ο Μάικ Ντ’Αντόνι, η Έλενα Ντέλε Ντον, η εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών των ΗΠΑ του 1996, ο Μάικ Φιου, ο Τζόε Κρόφορντ κι η Τσιμίκα Χόλντσκλο εντάχθηκαν στο Naismith Basketball Hall of Fame.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, με τις νέες εισαγωγές να περνούν πλέον στο πάνθεον του αμερικανικού μπάσκετ.

Η Κάντας Πάρκερ έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του γυναικείου μπάσκετ στις ΗΠΑ, καθώς είναι η μοναδική παίκτρια στην ιστορία του WNBA που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα με τρεις διαφορετικές ομάδες. Παράλληλα, αποτελεί μία από τις μόλις δύο αθλήτριες που έχουν αναδειχθεί MVP και Rookie της χρονιάς στην ίδια σεζόν, κάτι που πέτυχε το 2008.

Η ίδια ήταν εκείνη που συγκέντρωσε μεγάλο μέρος των προβολέων και κατά τη διάρκεια της τελετής, χάρη στα λόγια της από τη σκηνή, όπου αναφέρθηκε σε δύο από τις μεγαλύτερες μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ, τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Κόμπι Μπράιαντ, αλλά και σε δύο σπουδαίες αθλήτριες του WNBA, τη Λίσα Λέσλι και την Έιτζα Ουίλσον.

«Καθώς ανέβηκα πάνω στο τραπέζι της γραμματείας και αγκάλιασαν εκείνη την μπάλα του αγώνα, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαντ, συνειδητοποίησα ότι έκανα έναν πλήρη κύκλο σε αυτή τη ζωή. Το ρολόι άρχισε να μετράει αντίστροφα και ήξερα ότι πλησιάζω στη γραμμή του τερματισμού, αλλά πραγματικά κανείς δεν είναι ποτέ έτοιμος για αυτό. Πλήρης κύκλος. Μπήκα ως rookie με τη Λίσα Λέσλι να δείχνει το μεγαλείο της και είχα την ευκαιρία να δώσω τη σκυτάλη σε μία GOAT, την Έιτζα Γουίλσον, καθώς έφευγα», ανέφερε.

Στη σκηνή μαζί με την Πάρκερ βρέθηκαν η Σέριλ Μίλερ, η Ταμίκα Κάτσινγκς, ο Άλεν Άιβερσον κι ο Ντουέιν Ουέιντ, οι οποίοι τη συνόδευσαν σε αυτή τη σημαντική στιγμή της καριέρας της.

Από την πλευρά του, ο Ντοκ Ρίβερς είχε την ευκαιρία να βρεθεί μαζί με τους Πολ Πιρς, Ρέι Άλεν και Κέβιν Γκάρνετ, οι οποίοι ανέλαβαν την παρουσίασή του στο Hall of Fame. Οι τρεις παίκτες είχαν κατακτήσει υπό τις οδηγίες του το πρωτάθλημα του NBA το 2008 με τους Μπόστον Σέλτικς. «Όταν κερδίζεις έναν τίτλο, είναι σαν να κάνεις μετάγγιση αίματος. Εσείς οι τρεις θα είστε δεμένοι για το υπόλοιπο της ζωής σας, πραγματικά. Και θέλω να το ακούσετε αυτό και να το καταλάβετε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίβερς απευθυνόμενος στους τρεις πρωταθλητές.