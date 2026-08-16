Ευρωπαϊκό Στίβου: Καραλής και Τζένγκο έτοιμοι να δοξάσουν την Ελλάδα!

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ελίνα Τζένγκο, οι οποίοι ετοιμάζονται να δώσουν τη δική τους μάχη στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η ελληνική αποστολή έχει στραμμένο το βλέμμα της πάνω στους δύο πρωταθλητές, που καλούνται να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στην ελίτ του ευρωπαϊκού στίβου και να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το επί κοντώ των ανδρών ξεκινάει το πρόγραμμα στις 21:30 και στη συνέχεια ακολουθεί ο ακοντισμός γυναικών στις 21:55.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αποτελεί μία από τις μεγάλες ελληνικές ελπίδες στη διοργάνωση. Ο τελικός του επί κοντώ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Έλληνας άλτης έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διαθέτει την ποιότητα, την εμπειρία και την αγωνιστική προσωπικότητα για να πρωταγωνιστεί στα μεγάλα ραντεβού. Στον τελικό, κάθε προσπάθεια θα έχει τη δική της σημασία και η σταθερότητα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του για μια θέση στις κορυφαίες θέσεις.

Ο ανταγωνισμός θα είναι υψηλός και οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με τον Μόντο Ντουπλάντις να αποτελεί το σημείο αναφοράς και να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, ο Καραλής θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει τις καλύτερες προσπάθειές του και να προσθέσει ακόμη μία σημαντική διάκριση στη συλλογή του.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει η Ελίνα Τζένγκο, η οποία θα αγωνιστεί στον τελικό του ακοντισμού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στις μεγάλες διοργανώσεις και γνωρίζει ότι για να ανέβει στο βάθρο θα χρειαστεί μια μεγάλη βολή. Ο ακοντισμός είναι ένα αγώνισμα στο οποίο μία και μόνο προσπάθεια μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, γεγονός που κάνει την εξέλιξη του τελικού ακόμη πιο συναρπαστική.

Για την Ελλάδα η σημερινή ημέρα έχει ξεχωριστή σημασία. Ο Καραλής θα κυνηγήσει τα μεγάλα ύψη στο επί κοντώ και η Τζένγκο τη μεγάλη βολή στον ακοντισμό. Δύο διαφορετικά αγωνίσματα, ένας κοινός στόχος: το μετάλλιο και μια ακόμη σημαντική επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα.

Αναλυτικά το απογευματινό πρόγραμμα της Κυριακής (16/08):

21:30 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ (Καραλής)

21:55 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Τζένγκο)

22:05 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:35 4Χ100 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

22:50 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:13 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:33 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:48 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ