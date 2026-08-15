Ευρωπαϊκό Στίβου: Όγδοος ο Τσιάμης στο τριπλούν - Έκτη θέση για την Ελλάδα στα 4Χ100μ. ανδρών

Ο Δημήτρης Τσιάμης ξεκίνησε δυνατά τον τελικό, καθώς στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 16,27μ., με ευνοϊκό άνεμο 1,6 μ./δ. Η συγκεκριμένη επίδοση αποδείχθηκε αρκετή για να τον διατηρήσει στην πρώτη οκτάδα και να του δώσει το δικαίωμα για τρεις ακόμη προσπάθειες.

Στη συνέχεια, ο Τσιάμης προσπάθησε να βελτιώσει την επίδοσή του, αναζητώντας ένα άλμα πάνω από τα 16,50μ. Ωστόσο, οι επόμενες πέντε προσπάθειές του ήταν άκυρες, με αποτέλεσμα το 16,27μ. να παραμείνει η μοναδική έγκυρη επίδοσή του στον τελικό.

Για τον πολύπειρο Έλληνα αθλητή αυτή ήταν η όγδοη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του στίβου.

Στην έκτη θέση ολοκλήρωσε η Ελλάδα την προσπάθειά της στον τελικό των 4Χ100μ. ανδρών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ, σημειώνοντας χρόνο 39.21.

Η ελληνική τετράδα αποτελούνταν από τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο. Οι τέσσερις αθλητές πραγματοποίησαν καλή εμφάνιση και ολοκλήρωσαν χωρίς προβλήματα τις αλλαγές, πλησιάζοντας την επίδοση του προκριματικού (39.17).

Ο Βοσκόπουλος έδωσε καλό ξεκίνημα στην ελληνική ομάδα με 10.78, ενώ ο Παναγιωτόπουλος κάλυψε το δεύτερο σκέλος σε 9.54. Στο τρίτο σκέλος ο Γκαραγκάνης σημείωσε επίσης 9.54, ενώ ο Μυριανθόπουλος ολοκλήρωσε την κούρσα με 9.34.

Αρχικά η Ελλάδα τερμάτισε έβδομη, πίσω από την Πολωνία (39.18) και την Ιταλία (39.17). Ωστόσο, η ιταλική ομάδα ακυρώθηκε σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να ανέβει στην έκτη θέση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μεγάλη Βρετανία με 38.45, ενώ η Γερμανία τερμάτισε δεύτερη με 38.64 και το Βέλγιο τρίτο με 38.70. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Ολλανδία με 38.98 και η Πολωνία με 39.18.