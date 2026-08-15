· Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Σπόρτινγκ: Ανακοίνωσε τον Ιρανκούντα έως το 2031

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου Αυστραλού Νέστορι Ιρανκούντα, καταβάλλοντας 18 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του από τη Γουότφορντ.

Σπόρτινγκ: Ανακοίνωσε τον Ιρανκούντα έως το 2031
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Στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νέστορι Ιρανκούντα, με τον πορτογαλικό σύλλογο να ανακοινώνει το Σάββατο την απόκτηση του 20χρονου Αυστραλού. Ο Ιρανκούντα υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ μέχρι το 2031, με την ομάδα της Λισαβόνας να καταβάλλει το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Γουότφορντ.

Ο νεαρός επιθετικός προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν, καθώς με τη φανέλα της Γουότφορντ αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδια, σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ. Παράλληλα, ξεχώρισε και με την εθνική Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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