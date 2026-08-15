Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Προκρίθηκε στον τελικό των 100μ. ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου
Ο Απόστολος Χρήστου εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό των 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, σημειώνοντας τον τρίτο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών με 52.94.
Με θετικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι ελληνικές συμμετοχές στην προτελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς ο Απόστολος Χρήστου πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των 100μ. ύπτιο.
Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στη δεύτερη ημιτελική σειρά και τερμάτισε σε χρόνο 52.94, εξασφαλίζοντας με άνεση την παρουσία του στην τελική οκτάδα.
Η επίδοσή του ήταν η τρίτη καλύτερη συνολικά στα ημιτελικά, με τον Χρήστου να στρέφει πλέον την προσοχή του στον αυριανό τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 20:06. Ταχύτερος όλων στα ημιτελικά ήταν ο Ρώσος Γκεόργκι Γιάκοβλεφ με 52.89, ενώ η όγδοη και τελευταία θέση που οδηγούσε στον τελικό κρίθηκε στα 53.24.