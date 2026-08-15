Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Προκρίθηκε στον τελικό των 100μ. ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου

Με θετικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι ελληνικές συμμετοχές στην προτελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς ο Απόστολος Χρήστου πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των 100μ. ύπτιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στη δεύτερη ημιτελική σειρά και τερμάτισε σε χρόνο 52.94, εξασφαλίζοντας με άνεση την παρουσία του στην τελική οκτάδα.

Η επίδοσή του ήταν η τρίτη καλύτερη συνολικά στα ημιτελικά, με τον Χρήστου να στρέφει πλέον την προσοχή του στον αυριανό τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 20:06. Ταχύτερος όλων στα ημιτελικά ήταν ο Ρώσος Γκεόργκι Γιάκοβλεφ με 52.89, ενώ η όγδοη και τελευταία θέση που οδηγούσε στον τελικό κρίθηκε στα 53.24.