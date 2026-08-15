Πρόταση ΠΑΟΚ για τον Χιάλμαρ Έκνταλ της Μπέρνλι σύμφωνα με τους Σουηδούς

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χιάλμαρ Έκνταλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της «Expressen», Ανέλ Άβντιτς.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Σουηδού κεντρικού αμυντικού, με τις δύο ομάδες να έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Έκνταλ φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με τον ΠΑΟΚ για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, γεγονός που δείχνει πως η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.