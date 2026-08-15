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Πρόταση ΠΑΟΚ για τον Χιάλμαρ Έκνταλ της Μπέρνλι σύμφωνα με τους Σουηδούς

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στην Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου Σουηδού στόπερ Χιάλμαρ Έκνταλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ανέλ Άβντιτς.

Πρόταση ΠΑΟΚ για τον Χιάλμαρ Έκνταλ της Μπέρνλι σύμφωνα με τους Σουηδούς
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Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Χιάλμαρ Έκνταλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της «Expressen», Ανέλ Άβντιτς.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπέρνλι για την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Σουηδού κεντρικού αμυντικού, με τις δύο ομάδες να έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Έκνταλ φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με τον ΠΑΟΚ για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, γεγονός που δείχνει πως η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

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