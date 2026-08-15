Εθνική Ελλάδας: Συνεχίζει την προετοιμασία της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (pics)

Σε πλήρεις ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκεται η Εθνική Ανδρών, η οποία συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις της ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει μπροστά του δύο σημαντικές αναμετρήσεις, απέναντι στην Ουκρανία εκτός έδρας και την Ισπανία εντός.

Πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις, η Εθνική θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στις 22 Αυγούστου, ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 24 του μήνα, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Κύπρο.