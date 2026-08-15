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ΟΦΗ: Η ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ δήλωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League.

ΟΦΗ: Η ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
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Ο ΟΦΗ γνωστοποίησε την ευρωπαϊκή λίστα του για τα δύο παιχνίδια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο των playoffs του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τον ΟΦΗ να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου στη Σόφια, όπου θα κριθεί οριστικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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