Ανησύχησε τους πάντες ο Μουσιάλα - Λιποθύμησε στο φιλικό της Μπάγερν (Video)

Στιγμές ανησυχίας επικράτησαν στην «Allianz Arena» με πρωταγωνιστή τον Τζαμάλ Μουσιάλα, λίγο μετά το γκολ που πέτυχε για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 της Μπάγερν απέναντι στη Λειψία.

Μόλις δύο λεπτά μετά το τέρμα του, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός φάνηκε να χάνει την ισορροπία του και να δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια του. Ο συμπαίκτης του, Ίσμαελ Σαϊμπαρί, αντιλήφθηκε άμεσα τι συνέβαινε και έσπευσε να τον συγκρατήσει πριν πέσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με τη «BILD», εκείνη την ώρα η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες να κάνουν δύσκολες τις συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές.

Ο Μουσιάλα δεν κατάφερε να συνεχίσει την αναμέτρηση και αντικαταστάθηκε στο 83ο λεπτό. Ωστόσο, οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθησυχαστικές και δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα, βάζοντας τέλος στην έντονη ανησυχία που προκλήθηκε στις τάξεις της Μπάγερν.