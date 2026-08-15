Ο Ικάρντι είπε «όχι» στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο

Ο Ολυμπιακός έχει τον Αρμάντο Γκονζάλες ψηλά στη λίστα του για την ενίσχυση της επίθεσης. Οι συζητήσεις με τον εκπρόσωπο του Μεξικανού θα γίνουν στην Ελλάδα. Πάντως, τα δημοσιεύματα για μεταγραφικούς «στόχους» των «ερυθρόλευκων», δεν σταματούν.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτιο, ο Ιταλός δημοσιογράφος που ειδικεύεται στα μεταγραφικά, δημοσίευσε την πληροφορία πως ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στον Μάουρο Ικάρντι. Με τον Αργεντινό στράικερ να λέει «όχι» στους Πειραιώτες.

Σύμφωνα πάντα με τον Ιταλό, ο Ικάρντι που είναι ελεύθερος απασχολεί τη Λάτσιο. Όμως ο ίδιος περιμένει κάτι καλύτερο από το σύλλογο της Ρώμης. Μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός και ομάδα από το Μεξικό φημολογείται πως έκαναν πρόταση στον 33χρονο.