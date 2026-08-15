Εκπληκτικός Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα!

Δεύτερο μετάλλιο για τον εκπληκτικό Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, τερμάτισε τρίτος «διαλύοντας» το Πανελλήνιο ρεκόρ!

Εκπληκτικός Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε ξανά περήφανη την Ελλάδα! Ο εκπληκτικός κολυμβητής μας, κατέκτησε το δεύτερο προσωπικό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο πρωταθλητής μας σε έναν εκπληκτικό αγώνα στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, τερμάτισε τρίτος. Χάνοντας οριακά τη δεύτερη. Έτσι, πήρε το χάλκινο μετάλλιο.

Παράλληλα, «διέλυσε» το Πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος απ’ τον ημιτελικό. Κάνοντας χρόνο 1:54.13, ενώ το προηγούμενο ήταν 1:55.55.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον με 1:54.06 ήρθε δεύτερος, ενώ μακράν πρώτος τερμάτισε ο Γάλλος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, Λεόν Μαρσάν, σε 1:51.72.

Ο αγώνας του Απόστολου Σίσκου:

Οι δηλώσεις του εκπληκτικού Έλληνα κολυμβητή:

COMMENTS
LATEST NEWS
20:28 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στο βάθρο με χάλκινο μετάλλιο ο Απόστολος Σίσκος (Video)

20:13 ΣΠΟΡ

Συγκίνησε και με τα λόγια ο Σίσκος: «Η Παναγία έκανε το θαύμα της – Για τους πυροσβέστες»

19:58 SUPER LEAGUE

«Πρόταση του Ολυμπιακού στην Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες»

19:41 ΣΠΟΡ

Εκπληκτικός Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα!

19:24 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Πενράις στους Ρέιντζερς

18:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket U16: Ασταμάτητη η Ισπανία, συνέτριψε 128-13 τη Βουλγαρία

18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ - Ρόμα: Βασικός ξανά ο Καρέτσας, στον πάγκο ο Κουλιεράκης

18:06 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αβάσιμα σενάρια για Χατάτε – Κανένα θέμα Κολπάνι

17:43 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Προχωρημένες επαφές με τον Λέστερ Κινιόνες

17:09 CONFERENCE LEAGUE

Η όμορφη κίνηση του Άνταμ Τσέριν που αποθεώθηκε από την ΤΣΣΚΑ 1948

16:31 SUPER LEAGUE

Επιβεβαιώνει η Σαμσούνσπορ: «Δίνουμε τον Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ»

16:23 SUPER LEAGUE

«Ο Μαντί Καμαρά απέρριψε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας