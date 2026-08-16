Επιστροφή στην Έλτσε για τον Εζέκιελ Πόνσε

Ο Εζέκιελ Πόνσε επιστρέφει στην Έλτσε, καθώς ο ισπανικός σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τη Χιούστον Ντίναμο για την απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού.

Ο 28χρονος φορ υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Έλτσε έως τον Ιούνιο του 2027, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα επέκτασης για δύο ακόμη σεζόν, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων αγωνιστικών στόχων.

Ο Πόνσε επιστρέφει στην Ισπανία έπειτα από την παρουσία του στο MLS με τη Χιούστον Ντίναμο, όπου συνέχισε να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο. Η επιστροφή του στην Έλτσε σηματοδοτεί την επανένωσή του με έναν σύλλογο και τους φιλάθλους του, στους οποίους είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα κατά την προηγούμενη θητεία του στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο».

Ο Αργεντινός επιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Νιούελς Ολντ Μπόις, ενώ έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ, φορώντας τα κιτρινόμαυρα τη σεζόν 2018-19, αλλά και το 2023-24.