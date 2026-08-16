Στο Μαρούσι ο Μιχάλης Λούντζης

Ο Μιχάλης Λούντζης αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αμαρουσίου, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Στασινόπουλο, να γνωστοποιεί τη συμφωνία μέσω social media.

Στο Μαρούσι ο Μιχάλης Λούντζης
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Στο Μαρούσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μιχάλης Λούντζης, με τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ομάδας, Δημήτρη Στασινόπουλο, να αποκαλύπτει τη μεταγραφή μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Στη σχετική δημοσίευση εμφανίζεται ο 28χρονος διεθνής γκαρντ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας να πατά στο παρκέ του «Αγίου Θωμά», επιβεβαιώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Ο Λούντζης διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα και αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή του Αμαρουσίου. Πρόκειται για έναν γκαρντ που μπορεί να προσφέρει τόσο στην οργάνωση του παιχνιδιού όσο και στο σκοράρισμα.

Η περασμένη σεζόν, ωστόσο, ήταν δύσκολη για τον ίδιο, καθώς ένας σοβαρός τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Ως αποτέλεσμα, αγωνίστηκε μόλις σε τέσσερα παιχνίδια της Stoiximan GBL με τη φανέλα του Πανιωνίου, έχοντας κατά μέσο όρο 12,8 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

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