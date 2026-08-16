Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε τη Ραχίμοβα και περιμένει τη Σφιόντεκ

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι, όπου είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ.

Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε τη Ραχίμοβα και περιμένει τη Σφιόντεκ
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Η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε να μείνει στο κορτ για σχεδόν τρεις ώρες (βλ. 2 ώρες και 50 λεπτά), όμως τελικά κατάφερε να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία της στο Masters του Σινσινάτι.

Η Σάκκαρη, Νο32 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε με 6-2, 5-7, 6-1 της Καμίλα Ραχίμοβα, Νο83 στον κόσμο, κι εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο.

Η αναμέτρηση είχε αρκετά γεμάτα games και πολλά break, με τη Σάκκαρη να αντιμετωπίζει παράλληλα δυσκολίες στο πρώτο της σερβίς, το οποίο βρήκε σε ποσοστό 47%.

Η Ελληνίδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, καθώς μετά το αρχικό hold κατάφερε να κάνει break και να προηγηθεί 2-0. Η Ραχίμοβα αντέδρασε άμεσα και έφερε το σετ στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2, όμως από εκείνο το σημείο κι έπειτα δεν κατάφερε να κερδίσει άλλο game.

Η Σάκκαρη πήρε τέσσερα συνεχόμενα games κι έκλεισε το πρώτο σετ με 6-2, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0.

Το δεύτερο σετ ήταν σαφώς πιο αμφίρροπο και εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη. Η Ραχίμοβα κατάφερε να πάρει δύο break και να προηγηθεί με 4-1, όμως η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση κι έφερε ξανά το σετ στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 4-4.

Η συνέχεια παρέμεινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με την Ουζμπέκα να βρίσκει νέο break στο 6-5, έπειτα από πέντε break-points. Η Ραχίμοβα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο συγκεκριμένο σετ με 7-5, αφού προηγουμένως έσβησε δύο break-points της Σάκκαρη, κι έτσι οι δύο τενίστριες οδηγήθηκαν στο 1-1.

Στο τρίτο σετ, ωστόσο, η Σάκκαρη επέβαλε τον ρυθμό της από νωρίς. Πήρε τα τέσσερα πρώτα games και με δύο break δημιούργησε προβάδισμα 4-0, βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Η Ραχίμοβα, η οποία μετά το τέλος του τρίτου game πήρε ιατρικό τάιμ-άουτ λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αστράγαλο, κατάφερε να πάρει πίσω το ένα από τα δύο break και να μειώσει σε 4-1.

Η Σάκκαρη, όμως, δεν επηρεάστηκε και συνέχισε μέχρι το τέλος. Με νέο break και στη συνέχεια hold, έφτασε στο 6-1 και σφράγισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Εκεί η Ελληνίδα τενίστρια θα βρει απέναντί της είτε την κάτοχο του τίτλου, Ίγκα Σφιόντεκ, είτε την Κολομβιανή Εμιλιάνα Αράνγκο.

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