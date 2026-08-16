ΑΕΚ: Στο Πόρτο Αλέγκρε για την Ιντερνασιονάλ ο Ελίασον – Τα ποσά που θα λάβει η «Ένωση»

Στο Πόρτο Αλέγκρε βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής (16/08) ο Νίκλας Ελίασον, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Ιντερνασιονάλ με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Ο 30χρονος Σουηδός εξτρέμ αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Στη συμφωνία των δύο ομάδων έχει προβλεφθεί και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ελίασον ολοκληρώνει έτσι την τετραετή παρουσία του στην ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων και ενός Κυπέλλου.

Η επιλογή της Ιντερνασιονάλ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, καθώς η μητέρα του έχει καταγωγή από τη Βραζιλία κι ο ίδιος επιθυμούσε εδώ και χρόνια να αγωνιστεί στη χώρα. Κατά την άφιξή του στο Πόρτο Αλέγκρε, μάλιστα, έτυχε θερμής υποδοχής από φίλους της Ιντερνασιονάλ.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική συμφωνία, η ΑΕΚ θα εισπράξει 300.000 ευρώ ως ενοίκιο για τον δανεισμό του Ελίασον, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατ. ευρώ.