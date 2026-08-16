Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Ο Χρήστου στον τελικό των 100μ. ύπτιο για το έκτο σερί μετάλλιο

Με τον Απόστολο Χρήστου να διεκδικεί ακόμα ένα μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο ολοκληρώνεται την Κυριακή (16/8) στο Παρίσι το 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης.

Ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης προκρίθηκε στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει την καλύτερη δυνατή κούρσα.

Στις 20:06 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το πραγματικό του επίπεδο και να διεκδικήσει την παρουσία του στο βάθρο για έκτη διαδοχική διοργάνωση, αλλά και να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Η μάχη για τις θέσεις του βάθρου αναμένεται ανοιχτή, καθώς σημαντικοί αθλητές του αγωνίσματος είτε έχουν αποκλειστεί, όπως οι Κολέσνικοφ και Μόργκαν, είτε έχουν αποσυρθεί, όπως ο Κος, ενώ ο Τσέκον δεν δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Σε περίπτωση που ο Χρήστου επαναλάβει την εμφάνιση που πραγματοποίησε στα 4Χ100μ. μικτή mixed, όπου σημείωσε 52.51 τόσο στον προκριματικό όσο και στον τελικό, τότε θα έχει σοβαρές πιθανότητες να ανέβει στο βάθρο.

Το πρωινό πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας περιλαμβάνει τέσσερις προκριματικούς, σε δύο ατομικά και δύο ομαδικά αγωνίσματα, με ελληνική παρουσία.

Στα 400μ. ελεύθερο ανδρών, ο Δημήτρης Μάρκος θα επιδιώξει ακόμα μία υπέρβαση, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στο Παρίσι, με εξαίρεση τον προκριματικό των 200μ. Ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ έχει την 21η επίδοση με 3:47.59 και θα αγωνιστεί στις 11:18 στην 5η σειρά, από τη διαδρομή 4. Στην προηγούμενη σειρά θα συμμετάσχουν ο Βασίλης Κακουλάκης στη διαδρομή 5 και ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης στη διαδρομή 8, έχοντας αντίστοιχα την 32η και την 38η επίδοση με 3:50.83 και 3:53.07.

Στα 400μ. ελεύθερο γυναικών, η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στην 3η σειρά, στις 10:42, από τη διαδρομή 1, έχοντας τη 14η καλύτερη επίδοση με 4:10.57. Η 20χρονη κολυμβήτρια έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική διοργάνωση, καταγράφοντας εντυπωσιακά ρεκόρ στα 800μ. και στα 1.500μ. ελεύθερο, όμως το τελευταίο διήμερο έδειξε σημάδια κόπωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ερωτηματικό για την εμφάνισή της στα 400μ.

Ελληνική παρουσία θα υπάρχει και στις δύο σκυταλοδρομίες 4Χ100μ. μικτή ομαδική. Η γυναικεία ομάδα θα αγωνιστεί στις 11:36 στην 1η σειρά, από τη διαδρομή 6, ενώ η ανδρική στις 12:01 στην 3η σειρά, επίσης από τη διαδρομή 6. Στις γυναίκες συμμετέχουν συνολικά 15 χώρες και στους άνδρες 21, με τις οκτώ καλύτερες ομάδες να εξασφαλίζουν την πρόκριση στους βραδινούς τελικούς.

Τόσο το πρωινό, όσο και το απογευματινό πρόγραμμα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Ο τελικός του Απόστολου Χρήστου θα ξεκινήσει στις 20:06

Το πρόγραμμα της 7ης ημέρας

Πρωινό

10:30 400μ. ελεύθερο Γυναικών – Προκριματικοί – Βασιλάκη

400μ. ελεύθερο Γυναικών – Προκριματικοί – Βασιλάκη 10:55 400μ. ελεύθερο Ανδρών – Προκριματικοί – Μάρκος, Κακουλάκης, Εγγλεζάκης

400μ. ελεύθερο Ανδρών – Προκριματικοί – Μάρκος, Κακουλάκης, Εγγλεζάκης 11:36 4Χ100μ. μικτή ομαδική Γυναικών – Προκριματικοί – Εθνική ομάδα

4Χ100μ. μικτή ομαδική Γυναικών – Προκριματικοί – Εθνική ομάδα 11:49 4Χ100μ. μικτή ομαδική Ανδρών – Προκριματικοί – Εθνική ομάδα

4Χ100μ. μικτή ομαδική Ανδρών – Προκριματικοί – Εθνική ομάδα 12:08 50μ. ελεύθερο Ανδρών παρα-κολύμβησης – Προκριματικοί

50μ. ελεύθερο Ανδρών παρα-κολύμβησης – Προκριματικοί 12:15 100μ. ελεύθερο Γυναικών παρα-κολύμβησης – Προκριματικοί

Απόγευμα