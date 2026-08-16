ΠΑΟΚ: Στη Γερμανία ο Κωνσταντέλιας - Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ

Για τη Γερμανία «πετάει» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ να μπαίνει στην τελική της φάση.

Οι Βεστφαλοί ανέβασαν την προσφορά τους για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό στα 28 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμα 2 εκατ. ευρώ ως μπόνους, εξέλιξη που διαφοροποίησε τα δεδομένα στην υπόθεση.

Ο Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί της Κυριακής (16/8) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με ιδιωτικό αεροσκάφος, έχοντας ως προορισμό το Ντόρτμουντ, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη μετακίνησή του στη γερμανική ομάδα.

Μάλιστα, λίγο πριν από την αναχώρησή του, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό. Η πτήση ήταν προγραμματισμένη για τις 07:00, ωστόσο τελικά αναχώρησε περίπου δύο ώρες αργότερα, με τον Κωνσταντέλια να ταξιδεύει μαζί με ακόμα δύο άτομα από το περιβάλλον του.

Ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος μετακινήθηκε στην Μπορούσια από την Γκενκ, έναντι αντίστοιχου ποσού (βλ. 30 εκατ. ευρώ).

Ο «Ντέλιας» αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και με την πρώτη ομάδα κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, το 2024, κι ένα Κύπελλο, το 2021. Συνολικά, φόρεσε τη φανέλα του Δικεφάλου σε 190 αγώνες, έχοντας 44 γκολ και 26 ασίστ.